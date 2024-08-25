В Петербурге неизвестные избили участника СВО

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения участника СВО в Петербурге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На ситуацию обратили внимание после публикации в СМИ. По данным 78.ru, инцидент произошел 18 августа в Колпино. Как рассказал сам 45-летний мужчина, он вышел из такси, чтобы проводить знакомого и его жену до парадной.

После этого к нему подошла компания и начала задавать вопросы. В результате россиянина избили. Сам пострадавший не исключает, что причиной произошедшего могло стать то, что в этот момент он был одет в форму.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы головы, рук и ног.

В следственном комитете организовали проверку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство», – поделились в ведомстве.

Бастрыкин поручил управлению СК по Петербургу предоставить доклад об обстоятельствах инцидента.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на избиение инвалида-колясочника, который, предположительно, является участником СВО.