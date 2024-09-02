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Полицейские задержали вымогавшего деньги у ветерана СВО

МВД: в Приморье задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Уссурийске Приморского края подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«<...> Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя 2002 года рождения. В отделе полиции он дал признательные показания. Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила она.

Волк добавила, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время идет установление всех личностей вероятных участников происшествия, а также сумма причиненного ими ущерба.

Речь идет об истории военнослужащего, ветерана СВО Никиты Носова. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале прощальное видео 21-летнего мужчины, который рассказал, что вернулся со спецоперации на Украине, так как лишился руки. Мужчина начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам российского бойца, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление солдата даже якобы разорвали у него на глазах.

Тогда ветеран обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы он подключился к ситуации, так как не один Носов пострадал от действий злоумышленников. После этого мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли без сознания, пытавшегося покончить с собой. Ветерана доставили живым в больницу в тяжелом состоянии. После этого в Приморье начали проверку по делу о вымогательстве. Бастрыкин также взял под контроль это дело.

Ранее в Петербурге неизвестные избили участника СВО.

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