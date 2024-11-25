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В ОАК оценили уровень безопасности самолетов SSJ-100

ОАК: безопасность полетов самолетов SSJ-100 находится на высоком уровне

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 на текущий момент находится на стабильно высоком уровне. Об этом сообщили в 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет РИА Новости.

Регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих российских авиакомпаниях в 2024 году находится в пределах 97-98%, отметили в корпорации. При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022-2023 годов более чем на 50% превышает допандемийные показатели, добавили в ОАК.

Комментарий был опубликован после инцидента с возгоранием самолета SSJ-100 в Турции.

О возгорании на борту стало известно вечером 24 ноября. Самолет авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи в Анталью, он загорелся после приземления в турецком аэропорту. Известно, что посадка судна проходила в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Пассажиры самолета планируют подать коллективный иск против авиакомпании.

Ранее СК возбудил дело после возгорания самолета в Анталье.

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