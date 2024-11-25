Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, зачем нужно носить шапку зимой

Врач Галлямова: шапка зимой поможет предотвратить неврит лицевого нерва

close
Depositphotos

В зимний период важно носить шапку, чтобы не допустить появления невритов лицевого нерва. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

«Шапку нужно носить даже не с целью защитить от холода волосы, а с целью предотвратить различные невриты лицевого нерва. Потому что лицевой нерв, тройничный нерв — это невриты, которые развиваются от переохлаждения, вот это более опасная вещь, которая очень тяжело поддается лечению, между прочим», — сказала трихолог.

При этом, по ее словам, на кожу отсутствие шапки никак не повлияет. Однако зимой лучше наносить на нее жирный крем, в том числе вечером, уточнила Галлямова.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Юлия Валуйская в разговоре с «Газета.Ru» предупредила, что в осенне-зимний период голову и уши следует укрывать от холода и ветра, так как в противном случае есть риск поражения лицевого нерва и паралича мимической мускулатуры. По ее словам, нередко на фоне переохлаждения в височно-нижнечелюстной области может произойти воспаление, из-за чего пациент может испытать сильную боль. А холодовая ишемия конечных ветвей лицевого нерва может привести к ослаблению и, как следствие, параличу мимической мускулатуры.

Ранее врач ответила, может ли хождение зимой без шапки привести к выпадению волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами