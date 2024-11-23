В Эстонии работодатели ругают сотрудников за слишком частое посещение туалета

Эстонские работодатели стали внимательнее следить за тем, сколько времени сотрудники проводят в туалетных комнатах. Об этом сообщает издание Postimees.

Жители Эстонии все чаще жалуются на своих начальников в Трудовую инспекцию, причиной недопонимания между работниками и руководством зачастую является нерациональное, по мнению второй стороны, использование рабочего времени. По словам авторов жалоб, работодатели отчитывают их за слишком частые походы в туалет, грозят штрафами, ссылаясь на закон о трудовом договоре.

Так, один из руководителей заявил, что выделил тридцатиминутный перерыв на обед, который можно использовать, чтобы «поесть, попить, отдохнуть и вписать в него все свои туалетные потребности за весь день сразу», поэтому он запрещает отвлекаться от работы, чтобы справить нужду. В других компаниях предпочитают вести подсчет потраченного на посещение туалетных комнат времени с помощью смарт-карт. За поход в туалет, длившийся больше пяти минут, якобы могут сделать замечание, или вычесть эти минуты из рабочих часов, что влияет на зарплату.

В Трудовой инспекции объяснили, что законодательство страны не регламентирует полномочия работодателя по контролю за посещением сотрудниками туалетных комнат, поэтому сотрудник, столкнувшийся «туалетным террором» на рабочем месте, может потребовать у своего начальства разъяснений.

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