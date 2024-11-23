Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии работодатели ругают сотрудников за слишком частое посещение туалета

Эстонские работодатели отчитывают сотрудников за частые туалетные перерывы

close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

Эстонские работодатели стали внимательнее следить за тем, сколько времени сотрудники проводят в туалетных комнатах. Об этом сообщает издание Postimees.

Жители Эстонии все чаще жалуются на своих начальников в Трудовую инспекцию, причиной недопонимания между работниками и руководством зачастую является нерациональное, по мнению второй стороны, использование рабочего времени. По словам авторов жалоб, работодатели отчитывают их за слишком частые походы в туалет, грозят штрафами, ссылаясь на закон о трудовом договоре.

Так, один из руководителей заявил, что выделил тридцатиминутный перерыв на обед, который можно использовать, чтобы «поесть, попить, отдохнуть и вписать в него все свои туалетные потребности за весь день сразу», поэтому он запрещает отвлекаться от работы, чтобы справить нужду. В других компаниях предпочитают вести подсчет потраченного на посещение туалетных комнат времени с помощью смарт-карт. За поход в туалет, длившийся больше пяти минут, якобы могут сделать замечание, или вычесть эти минуты из рабочих часов, что влияет на зарплату.

В Трудовой инспекции объяснили, что законодательство страны не регламентирует полномочия работодателя по контролю за посещением сотрудниками туалетных комнат, поэтому сотрудник, столкнувшийся «туалетным террором» на рабочем месте, может потребовать у своего начальства разъяснений.

Ранее в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами