Собчак призвала не летать на самолетах Sukhoi Superjet после ЧП в Турции

Журналистка Ксения Собчак призвала россиян не летать на самолетах Sukhoi Superjet после того, как один такой лайнер совершил жесткую посадку и загорелся в Анталье. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Если вы цените жизнь, не летайте «Сухим»! Это не самолет, а реально «ужас летящий на крыльях»», — написала Собчак.

Она отметила, что предпочитает летать исключительно на «боингах» и «аэробусах».

О возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. Лайнер совершал посадку в сложных погодных условиях. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя. Инцидент повлиял на работу аэропорта: более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Пассажирам оказывает поддержку генконсульство России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве разбился самолет.