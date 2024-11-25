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Собчак призвала не летать на самолетах Sukhoi Superjet после ЧП в Турции

Собчак призвала не летать на «Суперджетах» после жесткого приземления в Анталье

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Журналистка Ксения Собчак призвала россиян не летать на самолетах Sukhoi Superjet после того, как один такой лайнер совершил жесткую посадку и загорелся в Анталье. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Если вы цените жизнь, не летайте «Сухим»! Это не самолет, а реально «ужас летящий на крыльях»», — написала Собчак.

Она отметила, что предпочитает летать исключительно на «боингах» и «аэробусах».

О возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. Лайнер совершал посадку в сложных погодных условиях. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя. Инцидент повлиял на работу аэропорта: более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Пассажирам оказывает поддержку генконсульство России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве разбился самолет.

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