В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников

Росгвардейцы задержали в Петербурге пособников украинских телефонных мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Злоумышленники обеспечивали подмену номеров украинских кол-центров для звонков гражданам России, обналичивали поступавшие деньги и переводили их своим кураторам», — пояснили в ведомстве.

Предполагаемого организатора и еще четверых его знакомых задержали в квартире подозреваемого. По факту незаконной деятельности заведено уголовное дело.

25 ноября сообщалось, что Минцифры уже направило другим ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. В министерстве рассчитывают, что согласовать эту инициативу успеют до конца 2024 года.

Известно, что ведомствам предлагают сформировать базу голосов телефонных мошенников, установить запрет массовых спам-звонков, а также маскировку звонков от юридических лиц. В совокупности эти меры усложнят работу мошенникам.

Ранее сообщалось, что в России могут создать базу биометрии телефонных мошенников.