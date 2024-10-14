Мужчины, напавшие на участников СВО из-за широкой походки, попросились на фронт

Мужчины, избившие участников СВО из-за слишком широкой походки в Волжском, заявили о желании отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает V1.RU

Нападение, поводом для которого якобы стала походка жертвы, произошло 22 сентября на улице Скрипки в Волжском. Местный житель возмутился тому, что незнакомец слишком близко прошел к его беременной жене. Ее муж остановил прохожего и после короткой беседы ударил его по лицу. Беременная жена и ее подруга не попытались остановить мужчину, к которому присоединился приятель. Вдвоем они избили незнакомца и заступившегося за него друга.

По информации издания, потерпевшие не стали обращаться в полицию, однако в отношении нападавших дело все же возбудили из-за большого резонанса. Ход расследования на контроль взял Александр Бастрыкин. В хулиганстве заподозрили двух мужчин, одним из которых оказался уроженцем Азербайджана. Они раскаялись в содеянном и признали, что избили участников СВО «ввиду внезапно возникшей личной неприязни».

«О том, что данные мужчины являлись участниками специальной военной операции, не знали. К проведению СВО я отношусь положительно и в случае необходимости готов отправиться в зону боевых действий», — рассказал азербайджанец.

Второй нападавший, Никита Ларичкин, также выразил готовность «защищать родину в случае необходимости».

Ранее в Свердловской области пьяный мужчина назвался участником спецоперации и напал на посетителя пиццерии.