Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчины, напавшие на участников СВО из-за широкой походки, попросились на фронт

В Волжском мужчины избили участников СВО и попросились на фронт

close
Телеграм-канал «XY Волгоград»

Мужчины, избившие участников СВО из-за слишком широкой походки в Волжском, заявили о желании отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает V1.RU

Нападение, поводом для которого якобы стала походка жертвы, произошло 22 сентября на улице Скрипки в Волжском. Местный житель возмутился тому, что незнакомец слишком близко прошел к его беременной жене. Ее муж остановил прохожего и после короткой беседы ударил его по лицу. Беременная жена и ее подруга не попытались остановить мужчину, к которому присоединился приятель. Вдвоем они избили незнакомца и заступившегося за него друга.

По информации издания, потерпевшие не стали обращаться в полицию, однако в отношении нападавших дело все же возбудили из-за большого резонанса. Ход расследования на контроль взял Александр Бастрыкин. В хулиганстве заподозрили двух мужчин, одним из которых оказался уроженцем Азербайджана. Они раскаялись в содеянном и признали, что избили участников СВО «ввиду внезапно возникшей личной неприязни».

«О том, что данные мужчины являлись участниками специальной военной операции, не знали. К проведению СВО я отношусь положительно и в случае необходимости готов отправиться в зону боевых действий», — рассказал азербайджанец.

Второй нападавший, Никита Ларичкин, также выразил готовность «защищать родину в случае необходимости».

Ранее в Свердловской области пьяный мужчина назвался участником спецоперации и напал на посетителя пиццерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами