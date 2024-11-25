Ястреб пытался напасть на курятник и запутался в сетке

В США ястреб пытался напасть на курятник, но запутался в сетке, которую оставил владелец участка, пишет UPI.

В Коннектикуте произошел инцидент с участием дикого ястреба: голодная птица, стремясь заполучить курицу, оказалась в ловушке, застряв в сетке вокруг курятника местного домовладельца.

Сотрудники полиции Нью-Ханаана сообщили, что на вызов выехал специалист по контролю за животными Шон Годеджон, который успешно освободил птицу, отпустив ее на волю. Мужчина отметил, что такие инциденты — не редкость. По его словам, дикие животные часто запутываются в садовых и футбольных сетках.

«Если у вас есть футбольные сетки, рекомендую убирать их, когда они не используются. А если вы используете сетку для ограждения курятника, лучше заменить её на металлическую проволочную сетку, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — добавил эксперт.

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