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Ученые обнаружили кости древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров

PLOS One: найдены окаменелости ранних пернатых хищников возрастом 68 млн лет

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Field Museum

Американские палеонтологи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго обнаружили окаменелости древнейших хищных птиц, живших в одно время с динозаврами. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые нашли кости доисторических плотоядных пернатых в ходе раскопок в формации Хелл-Крик, расположенной на территории современных штатов Дакота, Монтана и Вайоминг.

Как показал анализ, окаменелости принадлежали двум неизвестным видам птиц, обитавших на Земле около 68 млн лет назад.

Специалисты назвали открытые разновидности Avisaurus darwini в честь Чарльза Дарвина, и Magnusavis ekalakaenis в честь города Экалака в Монтане, где была сделана находка.

Исследователи предполагают, что крылатые хищники охотились подобно современным ястребам и совам, хватая добычу мощными лапами. На это указывают характерные особенности костей. Ноги птиц были достаточно сильными, чтобы поднимать мелких млекопитающих и даже детенышей динозавров.

Avisaurus darwini и Magnusavis ekalakaenis принадлежали к крупной группе птиц под названием энанциорнисы. Большинство из них вымерло 66 млн лет назад из-за падения астероида.

Ранее ученые выяснили, каким образом птерозаврам удалось вырасти до гигантских размеров.

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