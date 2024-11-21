В Ульяновской области сосед спас на пожаре двух детей

В селе Коровино двое детей едва не задохнулись в дыму в горящем доме, их сумел спасти сосед. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Двое детей 12-ти и четырех лет остались без присмотра в частном доме в селе Коровино, когда начался пожар. Возгорание заметили соседи, несовершеннолетние оказались отрезаны пламенем от выхода из дома.

На помощь брату и сестре пришел сосед, мужчина выбил окно в одной из комнат и вытащил детей на улицу. Прибывшие на вызов пожарные потушили возгорание на 12 кв метрах. Подробности о состоянии спасенных детей неизвестны.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире.