Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Контроллер спас пассажира, которому стало плохо

The Indian Express: в Индии контроллер поезда спас мужчину, которому стало плохо

close
AshwiniVaishnaw/X (ранее Twitter)

В Индии контроллер спас пассажира поезда, которому стало плохо, пишет The Indian Express.

По информации министерства железных дорог Индии, контролер с помощью реанимационных действий сумел спасти 70-летнего пенсионера, у которого в движущемся поезде произошел сердечный приступ.

Позже мужчину доставили в больницу на железнодорожной станции Чхапра в Бихаре, а видео с места событий разошлись по соцсетям.

Некоторые пользователи отметили, что сердечно-легочная реанимация не проводится человеку в сознании, как это сделал контроллер. Тем не менее, люди высказали признательность работнику железной дороги за оперативные действия.

«Быстрота реакции контроллера спасла жизнь пассажиру. С квалифицированной помощью он был направлен в больницу», — говорится в заявлении.

Ранее в Индии мужчина очнулся на погребальном костре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами