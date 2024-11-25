Контроллер спас пассажира, которому стало плохо

В Индии контроллер спас пассажира поезда, которому стало плохо, пишет The Indian Express.

По информации министерства железных дорог Индии, контролер с помощью реанимационных действий сумел спасти 70-летнего пенсионера, у которого в движущемся поезде произошел сердечный приступ.

Позже мужчину доставили в больницу на железнодорожной станции Чхапра в Бихаре, а видео с места событий разошлись по соцсетям.

Некоторые пользователи отметили, что сердечно-легочная реанимация не проводится человеку в сознании, как это сделал контроллер. Тем не менее, люди высказали признательность работнику железной дороги за оперативные действия.

«Быстрота реакции контроллера спасла жизнь пассажиру. С квалифицированной помощью он был направлен в больницу», — говорится в заявлении.

Ранее в Индии мужчина очнулся на погребальном костре.