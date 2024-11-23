Молодой мужчина очнулся на погребальном костре

В округе Джхунджхуну индийского штата Раджастхан молодой мужчина проснулся во время обряда кремации — на погребальном костре. Об этом пишет Indian Express.

Инцидент произошел в четверг. Мужчину с нарушениями речи и слуха доставили в окружную больницу из приюта после того, как его здоровье внезапно ухудшилось. В медицинском учреждении врачи констатировали смерть, после чего тело без проведения вскрытия передали на кремацию, отмечает издание.

«Во время ритуала кремации, когда тело было на костре, мужчина проснулся», — подчеркивается в публикации.

Затем его доставили в больницу, но через день мужчина скончался.

«Никаких близких родственников у него не было. Врачи должны были провести вскрытие юноши, но ничего не сделали. Просто выполнили бумажные формальности и отправили мужчину на кремацию», — поделился специалист по делам беженцев Шарад Чаудхари.

Трех врачей, которые преждевременно объявили молодого человека мертвым, отстранили от работы.

В прошлом году издание Oddity Central писало, что пастора из ЮАР похоронили через два года после его смерти, потому что семья думала, что он воскреснет. Сотрудники морга неоднократно связывались с семьей покойного, пытаясь получить их согласие на захоронение или кремацию. В итоге суд встал на сторону работников морга, выдав разрешение на погребение тела.

Ранее сообщалось, что бразилец 28 лет числился умершим по документам.