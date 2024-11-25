Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о последствиях контурной пластики лица для здоровья

Врач Баллирано: контурная пластика лица может привести к ишемии тканей

close
Freepik

Контурная пластика, в рамках которой специалист вкалывает препараты в нижнюю часть лица, может привести к осложнениям. Об этом 360.ru рассказала врач-косметолог Татьяна Баллирано.

Она пояснила, что в рамках этой процедуры косметолог может сжать магистральные артерии или сосуды, что грозит эмболией или ишемией тканей. По ее словам, такие последствия могут наступить не сразу, а через несколько лет.

«И мы сейчас видим такие фиолетовые, бордовые подбородки, когда произошло сдавление гелем сосудов, и начали прорастать другие поверхностные сосуды. Поэтому вот такие красно-фиолетовые подбородки сейчас говорят о том, что когда-то были сделаны инъекции в эту зону, и сделано много, и, скорее всего, неправильно», — отметила Баллирано.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Марианна Назарова до этого рассказала «Газете.Ru», что контурная пластика позволит подтянуть овал лица без операции. По ее словам, введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты восстанавливает утраченные объемы и камуфлирует провисание мягких тканей. Эффекта от процедур в среднем хватает на один год.

Ранее косметолог развенчала главные мифы об уходе за кожей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами