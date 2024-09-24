Россиянам рассказали, как подтянуть овал лица без операции

Четкий угол нижней челюсти, точеный подбородок и стройная шея воспринимаются как признак молодости и красоты. Однако, с течением времени мягкие ткани лица претерпевают возрастные изменения. О том, как с помощью косметологических процедур подтянуть овал лица без операции, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Марианна Назарова.

«С возрастом мягкие ткани лица могут провисать ниже линии челюсти, образуя так называемые «крылья». «Крылья» могут появляться за счет снижения тонуса и провисание кожного лоскута, в результате ослабления связочного аппарата лица, гипертрофии подкожножировой клетчатки или гопертонуса мышц нижней трети лица и мышц шеи. Существуют эффективные комплексы косметологических процедур уменьшающие выше перечисленные возрастные проявления», — рассказала Назарова.

В частности, по ее словам, это SMAS-лифтинг. Это процедура ультразвукового лифтинга, которая укрепляет связочный аппарат лица и уменьшает толщину подкожножировой клетчатки, благодаря чему достигается мощный лифтинг-эффект. Процедура проводиться один раз в 1-2 года.

«Использование процедуры игольчатого РФ-лифтинга позволяет сократить кожный лоскут за счет стимуляции синтеза коллагена током высокой частоты, уменьшить поры и рубцы, а также несколько компактизировать подкожножировую клетчатку лица. Процедура проводиться курсом от трех процедур с интервалом в один месяц (между каждой процедурой) и имеет минимальную реабилитацию. Эффекта от курса процедур хватает примерно на 1 год», — добавила специалист.

Еще один метод, о котором она рассказала, — контурная пластика. Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты восстанавливает утраченные объемы и камуфлирует провисание мягких тканей. Эффекта от процедур в среднем хватает на 1 год.

Кроме того, по ее словам, укрепить кожу и связочный аппарат лица позволяют инъекции коллагеностимуляторами. Процедуры проводятся курсом от 3 процедур.

Другой действенный метод — нитевой лифтинг. Он позволяет добиться мгновенного результата за счет перемещения мягких тканей нитями. При этом врач отметила, что этот способ отличается длительной реабилитацией (до двух месяцев).

«Советую также обратить внимание на ботулинотерапию «full face». Инъекции ботулотоксина в данной технике приводят к снижению тонуса мышц депрессоров нижней трети лица и мышц шеи, в результате чего мягкие ткани больше не стремятся переместиться за линию нижней челюсти. За счет этого выравнивается овал лица. Действовать ботулотоксин начинает от 3 месяцев», — добавила косметолог.

По ее словам, еще одна эффективная процедура — криолиполиз. За счет экстремально низкой температуры происходит липолиз, разрушение жировых клеток, и овал лица приобретает более чёткое очертания. Криолиполиз проводят не чаще раз в 3 месяца.

«Данные процедуры прекрасно сочетаются между собой и проводятся по показаниям в зависимости от типа старения. Какой методом коррекции овала лица наилучшим образом подходит именно вам, вы можете узнать на консультации у врача-косметолога», — резюмировала специалист.

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