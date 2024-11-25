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Замглавы департамента Минцифры привлекли к административной ответственности

Суд в Москве оштрафовал замглавы департамента Минцифры Гридина

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пресненский суд Москвы привлек заместителя директора департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Германа Гридина к административной ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Гридина признали виновным по статье о нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций. Ему назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

По данным следствия, замдиректора, являясь должностным лицом, допустил нарушение главным распорядителем бюджетных средств.

1 ноября суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2021 года мужчина получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей. В обмен на полученные средства чиновник помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.

Ранее осужденный за взятки экс-замгубернатора по ЖКХ Полежаев отправился на СВО.

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