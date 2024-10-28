В России закупают недостаточно тестов на ВИЧ

Медицинские учреждения России закупают недостаточно тестов на ВИЧ. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на подсчеты экспертной группы «Здравресурс».

По данным аналитиков, в 2023 году министерство здравоохранения России закупало тестов на определение ВИЧ на 30% меньше, чем необходимо. В это число входят тесты на вирусную нагрузку, на иммунный статус и на резистентность. Эти три показатели являются ключевыми при обследовании инфицированных, они позволяют определить и подобрать наиболее подходящее лечение для ВИЧ-положительных пациентов.

При этом в Минздраве России считают, что «Здравресурс» предоставляет неверные данные о том, что тестов в 2023 году хватило только на 80% нуждающихся в обследовании на вирусную нагрузку, и только на 59% от необходимого количества тестов на иммунный статус. В ведомстве утверждают, в России из года в год растет общее число обследованных на ВИЧ-инфекцию, а также охват антиретровирусной терапией.

До этого инфекционист объяснил, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра.

Ранее нижегородец, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, оказался под следствием.