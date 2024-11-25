Минимум 11 россиянок подозревают в продаже отцовства их детей иностранцам

Правоохранители подозревают минимум 11 жительниц Новозыбковского района Брянской области в организации незаконной миграции — предположительно, они продавали отцовство своих детей приезжим, помогая последним таким образом быстрее легализоваться на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, часть предполагаемых участниц мошеннической схемы не только знакомы между собой, но и приходятся друг другу родственницами. Цепочку удалось раскрыть благодаря рейду «по отработке лиц цыганской народности». Сначала в поле зрения правоохранителей попала одна из подозреваемых, после чего было принято решение проверить ее семью и знакомых.

По предварительной версии, большинство женщин продали отцовство на нескольких детей. Так, у 27-летней матери пятерых детей отцами числятся пять разных мужчин: четверо граждан Китая и один гражданин Таджикистана. Во время следственных действий задержанные признались, что за одну сделку по оформлению документов они получали 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве устроителей фиктивных браков для мигрантов отправили в колонию.