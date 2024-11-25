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Специалист ответил, как часто нужно менять пароли от аккаунта в соцсетях

Специалист Ульянов: пароли от соцсетей нужно менять не реже одного раза в год

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Depositphotos

Пароли от социальных сетей и почты стоит менять хотя бы раз в год, чтобы обезопасить себя. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Пароль может оказаться скомпрометирован. Во-первых, кто-то может его подсмотреть. Во-вторых, подобрать. Особенно если мы используем какие-то стандартные или очевидные пароли, которые можно подобрать, зная базовую информацию о человеке. И третий фактор — это банальная утечка данных», — сказал эксперт.

В случае если пользователь подозревает о том, что его пароль был скомпрометирован, его следует поменять сразу, уточнил Ульянов. При этом, по его словам, во второстепенных аккаунтах, к которым, например, относятся программы лояльности, можно отказаться от этого действия.

Опрос социальной сети «Одноклассники», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большинство россиян (40%) никогда не меняют пароли с момента первоначальной установки, не считая это необходимым. 30% респондентов меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные были найдены в утечках. 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности, и лишь 8% делают это ежемесячно.

Ранее россиян призвали установить пароль на свои SIM-карты для защиты от мошенников.

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