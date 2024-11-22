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Почти половина россиян никогда не меняют пароли с момента первой установки

Практически половина россиян никогда не меняют пароли в соцсетях

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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Согласно данным опроса социальной сети «Одноклассники», большинство россиян (40%) никогда не меняют пароли с момента первоначальной установки, не считая это необходимым. 30% респондентов меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные были найдены в утечках. 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности, и лишь 8% делают это ежемесячно.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При создании паролей россияне учитывают различные критерии: легкость запоминания для конкретного человека (30%), сложность пароля, включая цифры, символы и заглавные буквы (23%), а также использование различных паролей для каждого аккаунта (17%). Более 35% опрошенных не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26% не видят необходимости в их использовании. Постоянно используют такие инструменты только 8%.

Что касается двухфакторной аутентификации, 31% опрошенных россиян используют двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов либо для некоторых площадок. При этом каждый четвертый россиянин (24%) знает о данном методе защиты аккаунта, но не применяет его. Еще 43% респондентов не осведомлены об этом инструменте и его функциях.

Среди типов двухфакторной аутентификации у россиян наиболее распространены одноразовые SMS-коды (27%), звонки для сброса (5%) и пуш-уведомления (4%).

Причины, по которым россияне не используют двухфакторную аутентификацию: четверть респондентов признаются, что не знают, как ее правильно настроить, еще 11% считают это излишним, а 4% испытывают неудобства в использовании.

Тем не менее 37% россиян оценивают уровень безопасности своих аккаунтов как «средний», а 14% — как «высокий». При этом почти половина опрошенных (43%) считают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для злоумышленников.

Ранее отток ИТ-кадров из России сократился вдвое.

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