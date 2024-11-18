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В Подмосковье неизвестный обстрелял двух охотников

Mash: в Подмосковье двое охотников получили огнестрельные ранения

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Телеграм-канал «Mash»

В пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения, одного из пострадавших спасти не удалось, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время охоты в лесу под Талдомом, 40-летний мужчина и его 42-летний приятель получили серьезные огнестрельные ранения. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц.

По словам выжившего, стрелка он не видел, услышал крик товарища, а затем почувствовал резкую боль — пуля попала ему в бедро. По предварительной информации, стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области выстрелил в зятя на охоте, спасти пострадавшего не удалось. Молодой мужчина выронил из кармана фонарик и пошел его искать, он отошел от квадроцикла на восемь метров и попросил родственника посветить ему, чтобы найти фонарь. Раздался выстрел, пуля попала россиянину в спину. Стрелявший задержан, он заявил, что выстрел произвел случайно, когда задел курок, спускаясь с квадроцикла. Возбуждено уголовное дело.

Ранее начальник угрозыска Приангарья застрелил человека во время охоты.

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