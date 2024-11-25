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Пассажиры загоревшегося в Турции Superjet об инциденте: «Адреналин до сих пор»

Пассажиры загоревшегося в Турции Superjet всю ночь провели в аэропорту

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

Пассажиры самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся в Анталье, провели в аэропорту всю ночь. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, люди ожидают, когда им предоставят трансфер.

«Адреналин до сих пор. Ночь пролетела незаметно. <...> Спать не охота совершенно. Мы просидели в аэропорту до этого времени. «Макдональдс» и вода, чай, кофе», — отметила девушка.

Она добавила, что у людей был сильный стресс на фоне того, что самолет совершил жесткую посадку.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло накануне вечером. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее дипломаты помогли пассажирам загоревшегося в Турции Superjet.

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