Граната взорвалась во время школьного урока в Томске, пострадал старшеклассник

В Томске старшеклассник пострадал из-за взрыва гранаты во время школьного урока. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №65 во время урока ОБЖ в 11 классе. Учащимся рассказывали о принципе действия ручной гранаты, и они захотели посмотреть, как работает боеприпас.

Педагог достал страйкбольную гранату и стал показывать на ней. В какой-то момент она оказалась в руках у 17-летнего школьника, который выдернул чеку. В результате боеприпас взорвался прямо у него в руках.

Школьник получил ссадину на лице, он отказался от госпитализации. В УМВД России по региону сообщили, что по факту произошедшего начата проверка. Установлено, что учитель приобрел взорвавшуюся страйкбольную гранату в интернет-магазине.

Ранее в Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить магазин.