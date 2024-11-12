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Граната взорвалась во время школьного урока в Томске, пострадал старшеклассник

В Томске школьник пострадал из-за взрыва гранаты на уроке

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МВД РФ по Томской области

В Томске старшеклассник пострадал из-за взрыва гранаты во время школьного урока. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №65 во время урока ОБЖ в 11 классе. Учащимся рассказывали о принципе действия ручной гранаты, и они захотели посмотреть, как работает боеприпас.

Педагог достал страйкбольную гранату и стал показывать на ней. В какой-то момент она оказалась в руках у 17-летнего школьника, который выдернул чеку. В результате боеприпас взорвался прямо у него в руках.

Школьник получил ссадину на лице, он отказался от госпитализации. В УМВД России по региону сообщили, что по факту произошедшего начата проверка. Установлено, что учитель приобрел взорвавшуюся страйкбольную гранату в интернет-магазине.

Ранее в Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить магазин.

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