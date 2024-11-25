Четверо детей сбежали из соццентра, чтобы посмотреть Читу

В Забайкалье четверо несовершеннолетних совершили побег из соццентра, чтобы посмотреть Читу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 ноября в социальном центре «Дружба», расположенном в поселке Чернышевск. Четверо детей сбежали из учреждения, — при каких обстоятельствах это случилось не уточняется. Одного из них нашли, а оставшихся троих продолжают разыскивать.

ИА ZabNews сообщает, один из сотрудников соццентра рассказал, что дети сбежали, потому что хотели посмотреть Читу. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

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