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Четверо детей сбежали из соццентра, чтобы посмотреть Читу

РЕН ТВ: в Забайкалье четверо детей сбежали из соццентра, чтобы посмотреть Читу

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Shutterstock/Evtushkova Olga

В Забайкалье четверо несовершеннолетних совершили побег из соццентра, чтобы посмотреть Читу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 ноября в социальном центре «Дружба», расположенном в поселке Чернышевск. Четверо детей сбежали из учреждения, — при каких обстоятельствах это случилось не уточняется. Одного из них нашли, а оставшихся троих продолжают разыскивать.

ИА ZabNews сообщает, один из сотрудников соццентра рассказал, что дети сбежали, потому что хотели посмотреть Читу. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Перми нашли 15-летнюю школьницу, которая ушла к стоматологу и пропала. Подросток исчез в сентябре, а нашелся в ноябре.

Ранее в Екатеринбурге нашли на улице голодного ребенка.

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