В Екатеринбурге нашли на улице голодного ребенка

В Свердловской области семилетний мальчик бродил один по улице и просил у прохожих еду, ребенка доставили в отдел полиции. Об этом сообщает «Е1».

Неравнодушные горожане обратили внимание на первоклассника, который один гулял по улице, мальчик подходил к прохожим и просил еды. Ребенка накормили и вызвали полицию.

«Он был совсем один, без шапки, гулял на парковке и у гаражей, на крыше сидел. Заходил в офисы неподалеку, просил поесть, воды. Рассказал, что его зовут Лев, мамы нет, а папа ушел, живет с бабушкой и дедушкой. Адрес назвать не смог», — рассказала местная жительница.

Мальчика доставили в отдел полиции, выяснилось, что он действительно сирота и любит один бродить по городу. Личность ребенка установили, за ним приехали опекуны.

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