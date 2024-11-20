Володин поручил Госдуме обсудить целесообразность ОГЭ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности Основного государственного экзамена (ОГЭ). Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить», — сказал Володин.

Он отметил, что к обсуждению необходимо пригласить профильного министра.

Также Володин отметил необходимость обсуждения вопроса целесообразности ОГЭ по итогам девятого класса. Он задался вопросом, зачем сдавать этот экзамен, если затем ученик пойдет в колледж или училище.

16 ноября в Рособрнадзоре допустили использование 100-балльной системы оценивания ЕГЭ. В ведомстве пояснили, что сейчас учащиеся после экзамена получают баллы, которые потом переводятся в оценки, например, в пятерки или четверки.

Ранее стало известно, какие предметы будут сдавать школьники на ЕГЭ в этом году.