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В Пензе подростки сожгли вышки сотовой связи за 20 тыс рублей

Baza: в Пензе двух подростков обвинили в поджоге вышек сотовой связи

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Двое пензенских подростков стали фигурантами уголовного дела о теракте, юношей подозревают в поджоге вышек сотовой связи по заданию кураторов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Базовые станции операторов связи загорелись в Ленинском и Октябрьском районах Пензы 7 и 9 ноября, огнем были повреждены оптические кабели и часть оборудования.

Спустя несколько дней подозреваемых в поджогах удалось задержать. Ими оказались студент и школьник. По предварительной информации, молодые люди списались в одном из мессенджеров с неизвестным, который обещал заплатить им 20 тысяч рублей за поджоги.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте, юношам может грозить до 20 лет заключения.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Петербурге школьник поджег вышку сотовой связи за 30 тыс. рублей.

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