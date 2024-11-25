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На Чукотке заявили о массовой атаке на аккаунты жителей региона

Власти Чукотки предупредили о массовой атаке на аккаунты жителей региона

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Freepik

На территории Чукотского автономного округа зафиксирована массовая атака на аккаунты жителей региона в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале местного правительства.

«Внимание! Сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотки!» — говорится в сообщении.

Чиновники предупредили, что злоумышленники подделывают аккаунты руководителей правительства округа. В частности, сообщения поступали с фейкового аккаунта первого заместителя губернатора Павла Каргаполова в мессенджере Telegram.

Жителей Чукотки призвали не вступать в переписку с мошенниками, не отвечать на их звонки, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги.

В октябре сообщалось, что кабинет министров РФ и Центробанк создают законопроект, который ограничит возможности интернет-мошенников. В документ включат положения об идентификации банковских клиентов, включая биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина. Кроме того, закон предполагает значительное усложнение возможности выдачи кредитов на счета третьих лиц.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram.

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