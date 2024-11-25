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Автобус с пассажирами упал с горной дороги в Бразилии

G1: в Бразилии автобус сорвался с горной дороги, пострадали почти 30 пассажиров

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Depositphotos

Автобус с пассажирами упал с дороги на горном хребте Серра-да-Баррига в восточной части Бразилии. Об этом сообщает портал G1.

По словам очевидцев, в автобусе возникла механическая неисправность, и водитель потерял контроль над управлением. В результате происшествия почти 30 человек ранены, 17 пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди пострадавших есть дети и подростки.

«29 человек были доставлены в региональную больницу в Униан-дус-Палмарес. Информации об их состоянии здоровья пока нет», — отмечается в публикации.

Для спасения пострадавших пожарная служба направляла три автомобиля и вертолет.

Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Афьйонкарахисар междугородный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и фурой. По данным корреспондентов, автобус двигался в сторону Анкары и столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере. В итоге в инциденте пострадали не менее 30 пассажиров автобуса. Их всех доставили в больницы провинции.

Ранее в бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими в салоне.

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