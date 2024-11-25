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В России раскрыли, сколько часов продлится самый короткий световой день

Планетарий Москвы: самый короткий в РФ световой день продлится 6 часов 59 минут

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Robert F. Bukaty/AP

Длина светового дня в России 21 декабря сократится до минимума: 6 часов 59 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня — минимальной», — говорится в сообщении.

В начале декабря на широте Москвы световой день будет длиться 7 часов 27 минут. С 21 декабря до Нового года он снова увеличится
— до 7 часов 6,5 минуты.

Солнце до 17 декабря будет идти по созвездию Змееносца. Это достаточно большое и тусклое экваториальное созвездие, которое называют 13-м знаком зодиака. Затем Солнце перейдет в созвездие Стрельца. Почти весь декабрь полуденная высота светила не превысит 10 градусов.

До этого группа археологов под руководством Национального института антропологии и истории (INAH) выяснила назначение пирамиды Луны в Теотиуакане — древнем городе, расположенном в 50 километрах от современной столицы Мексики Мехико. Юго-западный угол пирамиды совпадает с положением Солнца, когда оно садится за гору во время зимнего солнцестояния.

Ранее ученые нашли загадочное подземелье под площадкой для игры в мяч древних майя в Мексике.

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