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Ученые нашли загадочное подземелье древних майя в Мексике

INAH: на юге Мексики выкопали неизвестное сооружение возрастом около 1800 лет

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Ancient Mesoamerica (2022)

Группа археологов под руководством специалистов из Института антропологических и пространственных исследований из Словении обнаружила в Мексике древнее подземное сооружение цивилизации майя. Исследование опубликовано на сайте Национального института антропологии и истории (INAH).

Команда нашла постройку неизвестного назначения под площадкой для ритуальной игры в мяч.

Исследователи отметили, что открытое подземелье, по всей видимости, было очень важной структурой, поскольку площадки для игры в мяч строили только в крупных поселениях майя, служивших центрами региональной власти.

По словам ученых, подземная структура относится к раннему классическому периоду, который длился с III по VII век нашей эры.

Кроме того, команда обнаружила еще один участок, включающий площадь, пирамиду высотой 16 метров и прямоугольный резервуар для воды. На вершине пирамиды археологи нашли ритуальные подношения, включая керамические сосуды, керамическую ногу броненосца и кремневое лезвие.

Исследователи отнесли эти артефакты к позднему постклассическому периоду, продолжавшемуся с 1250 по 1524 год.

Ранее ученые раскопали в Перу древний храм для человеческих жертвоприношений.

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