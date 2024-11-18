Россиян предупредили о подорожании коньяка и водки

Цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 15-17% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Цены на крепкий алкоголь в декабре 2024 года останутся на текущем уровне. Однако с 1 января 2025 года ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Поэтому рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка», — допустил экономист.

По его словам, минимальная розничная цена — это нижний предел стоимости легального спиртного, произведенного из качественного сырья с уплаченными налогами. Эта цена растет из-за увеличения затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты, добавил Щербаченко.

По словам экономиста, с 1 января 2025 года минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут так:

• на водку: до 349 рублей за 0,5 л (с текущих 299 рублей);

• на коньяк: до 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);

• на бренди: до 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).

«Люди с ограниченным бюджетом могут обращаться к дешевым альтернативам, что приводит к потреблению нелегального алкоголя и опасных суррогатов», — заключил экономист.

Введение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь задумывалось в качестве барьера против нелегальной продукции. Однако после внедрения системы ЕГАИС в 2017 году контроль за оборотом алкоголя стал строже, это сделало невозможным попадание контрафакта в легальную розницу.

Ранее россиян предупредили о подорожании вина.