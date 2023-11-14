Россияне оценили предложение сократить рабочую неделю

Большинство опрошенных россиян (61%) поддержали сокращение рабочего времени по пятницам на один час. Об этом стало известно из результатов опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

До этого член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что в России необходимо законодательно закрепить 39-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой, чтобы пятница была сокращенным рабочим днем для всех граждан.

Опрос провели с 10 по 13 ноября среди 1 600 россиян старше 18 лет. В основном сокращение рабочей недели поддержали женщины (67% против 56% среди мужчин). Однако против сокращения продолжительности труда по пятницам оказались 16% респондентов, которые опасаются, что из-за этого сократится их зарплата.

70% опрошенных ответили, что сейчас они работают полный восьмичасовой день по пятницам. В то же время 28% респондентов отметили, что по пятницам они освобождаются на час раньше.

Тем не менее почти четверть опрошенных (23%) затруднились ответить, нужна ли сокращенная рабочая неделя. По из словам, в некоторых организациях перерыв на обед составляет 48 минут вместо часа. В общей сложности в пятницу и получается сокращенный рабочий день.

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