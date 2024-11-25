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Генконсульство России в Анталье сделало заявление в связи с возгоранием самолета SSJ-100

Генконсульство РФ в контакте с аэропортом Антальи после возгорания SSJ-100

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В связи с сообщением о пожаре на борту самолета с россиянами в аэропорту Антальи генеральное консульство России в Анталье информирует, что находится в контакте с руководством аэропорта. Об этом говорится в сообщении генконсульства РФ в Telegram.

По предварительным данным, пожар уже потушен, жертв и пострадавших нет. Сотрудники генконсульства активно продолжают выяснять подробности происшествия и готовы оказать всю необходимую помощь пассажирам самолета. В консульстве также работает телефон экстренной связи в круглосуточном режиме.

Пассажирам, прибывшим в Анталью через туроператоров, рекомендовано поддерживать связь с их представителями и при необходимости обращаться к соответствующим страховым компаниям.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее были названы имена членов экипажа российского самолета, загоревшегося в Анталье.

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