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Пойманная с кокаином россиянка Забава согласилась стать женой экс-вагнеровца во время суда

В Петербурге экс-вагнеровец на суде из-за кокаина позвал подсудимую замуж

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Shutterstock

В Петербурге бывший боец ЧВК «Вагнер» сделал предложение подсудимой во время дачи показаний из-за 88 граммов кокаина. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

По информации телеканала, в сентябре экс-вагнеровец Стас гулял по Петербургу с девушкой по имени Забава. В какой-то момент бывшему военному показалось, что они повстречали бывшего избранника спутницы, и его обуяла ревность. Чтобы припугнуть молодого человека, он достал из кармана муляж гранаты — дело закончилось прибытием на место полицейских.

В результате экс-военного не стали наказывать, однако у его спутницы нашли 88 граммов кокаина. Позже Стас выступил как свидетель на суде над возлюбленной, и во время дачи показаний сделал девушке предложение руки и сердца. Петербурженка расплакалась и согласилась.

К какому наказанию приговорил Забаву суд — неизвестно.

Ранее пиццерия в Германии добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж.

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