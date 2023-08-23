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Путин назвал главные проблемы в новых регионах России

Путин назвал низкие доходы и рост цен главной проблемой в новых регионах РФ

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Кристина Мельникова

Низкие доходы граждан и растущие цены являются главными проблемами в новых регионах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«На мой взгляд, главная проблема — это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», — сказал Путин на встрече в Кремле.

Он отметил, что есть вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, и выразил уверенность, что команда Пасечника сможет их решить.

Президент России в ходе встречи также поручил заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах и одновременно решать вопросы безопасности.

По его словам, он видит восстановление промышленности, но необходимо добиться реализации «восстановительного роста», а затем «двигаться дальше».

Ранее Путин подписал указ о зачтении госслужащим из новых регионов стажа работы.

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