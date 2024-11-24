Скончался композитор Павел Карманов

Композитор Павел Карманов скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза композиторов России.

«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — говорится в заявлении.

Павел Карманов родился в Братске, Иркутской области. Он завершил обучение в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и затем в самой Московской консерватории. Карманов является автором множества произведений для камерных ансамблей, вокального сопровождения с инструментальным ансамблем, хоровых и симфонических работ, а также музыкального оформления для кино и телевидения.

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