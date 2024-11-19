Два участника легендарной поп-группы Bee Gees умерли в течение недели

Первый ударник легендарной поп-группы Bee Gees Колин Петерсен умер 17 ноября в возрасте 78 лет. Об этом сообщило издание Daily Star.

Причин смерти музыканта не называют.

Это второй участник Bee Gees, умерший в течение недели — 14 ноября не стало экс-ударника британско-австралийского коллектива Денниса Брайона. Причины его смерти также неизвестны.

Колин Петерсен родился в 1946 году в австралийском Квинсленде, ребенком снимался в кино. В 1966 году вместе с коллективом переехал в Великобританию, принял участие в записях пяти альбомов коллектива: «Bee Gees' 1st», «Horizontal», «Idea», «Odessa» и «Cucumber Castle». В 1969 году покинул группу.

«Я был не самым технически совершенным ударником, но иногда лучше меньше, да лучше. Когда у тебя небольшой выбор, нужно проявлять выдумку, как Чак Берри, который творил магию несколькими аккордами», — делился воспоминаниями о создании музыки с Bee Gees Петерсен в одном из интервью.

Диско-хиты Bee Gees стали всемирно популярны в 1977 году, когда группа выпустила саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с заглавной песней «Stayin' Alive».

Ранее в Петербурге погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.