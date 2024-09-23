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Умер музыкант группы ABBA

Aftonbladet сообщило о смерти барабанщика ABBA Роджера Палма

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Arrival From Sweden - The Music of ABBA/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Смерть музыканта наступила 21 сентября от осложнений болезни Альцгеймера.

«Он был теплым и скромным мужчиной, который всегда защищал друзей и семью. Нам будет его очень не хватать, он оставил после себя огромную пустоту. Все мы будем тепло вспоминать его», — написали члены семьи покойного.

Известный шведский гитарист Янне Шаффер, также принимавший участие в записи композиций ABBA, назвал Палма одним из лучших барабанщиков Швеции.

«Я скучаю по тебе, Роджер, по твоим счастливым крикам в студии, когда мы создавали музыку», — написал он в соцсетях.

Роджер Палм играл в группах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, с 1970-х был студийным ударником ABBA. Участвовал в записи хитов «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Thank You for the Music».

Ранее народный артист России, солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников скончался после долгой болезни.

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