Жительница Петербурга родила в метро в День матери

Жительница Санкт-Петербурга родила мальчика на станции метро «Горьковская» в День матери. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена на своей странице «ВКонтакте».

Согласно свидетельствам очевидцев, женщина почувствовала схватки прямо в поезде и вышла на платформу, где схватки усилились. В 13:19 сотрудники станции вызвали скорую помощь. Не дождавшись медиков, они приняли роды.

Мать и новорожденного передали врачам и доставили в больницу. Состояние обоих стабильно, по словам медиков они чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что это вторые роды в истории метрополитена Санкт-Петербурга. Первый случай произошел на станции Технологический институт в 2018 году.

14 ноября сообщалось, что правительство России подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма». В ее рамках российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для «многовнуковых» дедушек и бабушек и принять другие меры.

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