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На Украине участились диверсии против силовиков

На Украине зафиксировали волну диверсий против сотрудников силовых структур

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Национальная полиция в Полтавской области

На Украине наблюдается увеличение числа диверсий, нацеленных на силовиков. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В Киеве было зафиксировано три случая, в которых преступники применили взрывчатые вещества.

В одном из инцидентов, произошедшем в Днепровском районе столицы, военный нагнулся к подозрительному пакету, лежащему на земле, после чего сработало дистанционно управляемое взрывное устройство. Спасти мужчину не удалось.

Другой случай состоялся в середине ноября в Печерском районе Киева. Женщина сообщила в полицию о том, что подвергается насилию со стороны мужчины и укрылась в ванной. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, она сказала, что дверь в ее квартиру не заперта. Открыв дверь и войдя в помещение, полицейские услышали звук срабатывания чеки гранаты, однако успели закрыть за собой дверь. Взрыв произошел в коридоре арендованной квартиры, причастные к инциденту были задержаны.

Третий взрыв был зафиксирован возле отделения полиции в Дарницком районе. Сообщается, что это также является диверсией.

В сентябре в Генпрокуратуре Украины сообщили, что с начала года в стране зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров.

Ранее производство БПЛА для ВСУ было приостановлено из-за диверсии под Черниговом.

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