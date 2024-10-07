На Украине приостановили производство беспилотников

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановлено из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

Как отметил он, был сожжен силовой трансформатор электрической подстанции «Новый Быков», в результате чего нарушилось энергоснабжение в населенных пунктах Новый Быков, Петровка, Казацкое. Временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг. Он добавил, что из-за конфискованного имущества не переживает, для него главное — это приблизить победу.

Лебедев переехал в Донецк после 2014 года и позднее получил российское гражданство. Свою деятельность он описал как «поддержку наших людей с той стороны». Он отметил, что не имеет журналистского образования и не может называться военкором. Координатор подполья уже опровергал заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы работает внештатным журналистом РИА Новости.

Ранее Владимир Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА.