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В Пермском крае из-за снегопада без электричества остались пять округов

Махонин: в Пермском крае снегопад повредил линии электропередачи в пяти округах

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В пяти округах Пермского края из-за снегопада повреждены линии электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, в результате аварии без электроснабжения остались деревни Чертеж и Левино, поселки Тюлькино и Затон, а также село Верхнее Мошево.

«На месте «Россети Урал» уже проводят аварийно-ремонтные работы, привлечены бригады из других территорий края», — написал губернатор.

Всего перебои с энергоснабжением были отмечены в пяти округах — Березниковском, Соликамском, Александровском, Красновишерском и Косинском. К вечеру в населенных пунктах с большим количеством потребителей электроснабжение восстановлено.

«Аварийные бригады продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме. На следующей неделе вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Сетевые компании работают в усиленном режиме, привлекают бригады из других муниципалитетов», — написал губернатор.

7 ноября уже сообщалось о массовом отключении подачи электроэнергии в Пермском крае. Причиной называли непогоду и упавшие деревья.

Ранее подмосковный Звенигород полностью остался без электричества.

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