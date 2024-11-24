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В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

В Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог

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пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Об этом написали на сайте мэра столицы.

Осьминог сейчас находится в павильоне «Экзотариум» на новой территории зоопарка. В пресс-службе отметили, что для нового обитателя сделали комфортные условия — перед заселением в павильоне укрепили аквариум и оснастили его прочными запорами.

При этом осьминог уже привык к своему новому жилищу: он спокойно себя ведет и любит мидии, гребешки и спизулу. В одном аквариуме с ним проживают морские звезды, а также митридиумы, или морские гвоздики.

В начале ноября в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Пресс-служба зоосада показала кадры с новорожденным обитателем зоопарка. В первый день своей жизни он весил 615 граммов. Сейчас ему уже три месяца, его нынешний вес уже превышает семь килограммов.

Ранее в Москву вернулись редкие виды птиц.

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