Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москву вернулись редкие виды птиц

Mos.ru: в Москву вернулись редкие полевые луни, черные коршуны и зеленые дятлы

close
Lioneska/Shutterstock/FOTODOM

В Москве вновь заметили редкие виды птиц, которых считали исчезнувшими. Об этом говорится на портале mos.ru.

Так, в столицу вернулись серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед. В Москве также увидели птицы, которые находятся под угрозой исчезновения: например, седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Биологи зафиксировали и появление краснокнижных птиц — сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки.

Всего за первые полгода 2024 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды насчитал в столице 154 вида птиц, в том числе 70 — из Красной книги Москвы. В пресс-службе мэрии отметили, что возвращение этих видов говорит о положительных изменениях в экологии столицы.

Однако птицам для комфортной жизни нужны особые условия, например, большая территория, а другие не могут жить без водоемов рядом. Им также нужно селиться там, где есть качественная вода, воздух, достаточно еды и не шумно.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами