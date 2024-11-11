В Москву вернулись редкие виды птиц

В Москве вновь заметили редкие виды птиц, которых считали исчезнувшими. Об этом говорится на портале mos.ru.

Так, в столицу вернулись серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед. В Москве также увидели птицы, которые находятся под угрозой исчезновения: например, седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Биологи зафиксировали и появление краснокнижных птиц — сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки.

Всего за первые полгода 2024 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды насчитал в столице 154 вида птиц, в том числе 70 — из Красной книги Москвы. В пресс-службе мэрии отметили, что возвращение этих видов говорит о положительных изменениях в экологии столицы.

Однако птицам для комфортной жизни нужны особые условия, например, большая территория, а другие не могут жить без водоемов рядом. Им также нужно селиться там, где есть качественная вода, воздух, достаточно еды и не шумно.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены.