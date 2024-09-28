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Глобальное потепление уничтожит ленивцев, повысив их аппетит

PeerJ: глобальное потепление может уничтожить горных ленивцев Гоффмана

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Christian Handl/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Ленивцы Гоффмана, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут не пережить глобальное изменение климата, исчезнув примерно в 2100 году. Это показало исследование, опубликованное в журнале PeerJ Life & Environment.

Медленный метаболизм ленивцев не позволяет им эффективно регулировать температуру тела, что делает их чрезвычайно чувствительными к окружающей среде. В новом исследовании ученые оценили, как прогнозируемое потепление на 2–6°C повлияет на этих животных.

Анализ показал, что повышение температуры ускорит метаболизм ленивцев. В результате им будет нужно больше пищи. Живущие в низинах животные, возможно, смогут не допустить этого, замедлив свой метаболизм еще сильнее.

Также у низинных ленивцев будет больше шансов найти пропитание по сравнению с горными ленивцами. Для последних потепление особенно опасно, так как они не смогут ни замедлить метаболизм, ни найти пропитание, ни мигрировать в прохладные регионы.

Недостаток возможностей для адаптации может привести к исчезновению ленивцев. Ученые призвали срочно принять меры по защите этих животных, особенно живущих в горах.

Ранее ученые предсказали распространение диареи к 2100 году.

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