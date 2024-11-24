Россиянам назвали три главных признака токсичной работы

Первый явный признак токсичной работы — просьбы начальства работать по иному графику, чем вы договорились, рассказала «Газете.Ru» профориентолог Виктория Вирта.

«Важно обсудить рабочие часы на этапе собеседования. В описании вакансии обычно указывают условия: полный рабочий день, частичная занятость или ненормированный график. Конечно, есть нормы Трудового кодекса по продолжительности рабочего дня, но стоит учитывать и реальную практику компании. Если команда согласна работать больше восьми часов и это было оговорено заранее, такое соглашение считается нормальным. Экстренные ситуации, когда нужно работать, например, в выходные, должны быть обоснованными. Если же вас постоянно просят работать сверхурочно, обсудите это с руководителем. Если вы не согласны — возможно, лучше поискать место, где ваши границы будут уважать», — объяснила она.

Второй признак — нездоровая конкуренция. Соперничество часто возникает, когда нового человека назначают на должность, которую в качестве следующей карьерной ступени рассматривали члены команды. Например, уходит руководитель — на его место берут кого-то со стороны.

«Чтобы разрядить обстановку, старайтесь создать дружелюбную атмосферу. Конкуренция часто начинается с руководства. В некоторых отделах, например, в продажах, она может быть нормой и восприниматься как вызов. В других же — более эффективной будет командная работа. В таких случаях стоит ввести систему грейдов, чтобы избежать ненужной конкуренции и поддерживать здоровую атмосферу. Грейды можете предложить и вы сами, ведь, возможно, руководство уже думало об этом — или, наоборот, не догадывалось об атмосфере в коллективе», — отметила эксперт.

Третий признак — чрезмерная нагрузка.

«Неадекватная нагрузка — это реальная ситуация, и она зависит от того, как организована работа в компании. Если есть четкие системы управления задачами, начальство заметит проблему. В хороших компаниях могут даже дать премию — даже не за сами переработки, а за готовность делать больше. В плохо организованных компаниях людям приходится самим сообщать о чрезмерной нагрузке, составляя список нерешенных задач. Также важно обсуждать с руководством любые трудности, которые мешают комфортной работе. Все зависит от осознания ситуации и готовности действовать», — сказала она.

Если условия вашего личного графика постоянно нарушают, а просьбы игнорируют, это может стать сигналом для смены работы. Учитывайте не только объем работы, но и соответствие реальности вашим ожиданиям.

«А вот стоит ли увольняться из-за токсичных коллег? Например, одну сотрудницу в компании, где я работала, постепенно отстраняли от проектов как раз, потому что ее влияние стало негативным на команду — в итоге она сама не смогла этого вынести и уволилась после полугода терпения. Важно помнить, что стресс — это личное восприятие сложностей. Некоторые могут спокойно справляться с огромным количества задач, тогда как у других даже небольшие дополнительные задачи могут вызвать тревогу. Бывает, что кому-то, наоборот, не хватает задач, но они все равно испытывают стресс из-за неправильного восприятия своей ситуации. Понимание того, что проблема может быть в восприятии, поможет вам изменить отношение к происходящему», — резюмировала Вирта.

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