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В Иране агент Моссада возглавлял отдел по борьбе с Израилем

Ахмадинежад: глава иранского отдела по борьбе с Израилем был агентом Моссада

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Shutterstock

Главой созданного в Иране несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент Моссада, разведки еврейского государства. Об этом сообщил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его цитирует издание Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а человек, возглавлявший его, оказался агентом Моссада», — поделился политик.

Это заявление Ахмадинежад сделал после того, как в Иране на фоне ликвидации лидера базирующейся в Ливане шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы стали все чаще говорить об израильских шпионах.

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные, а иногда и тактические решения в организации.

Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном. США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости».

Ранее в Иране оценили идею отправить войска для помощи Ливану.

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