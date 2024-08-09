Израиль обвинил спецслужбы Ирана в вербовке своих граждан в социальных сетях

Агенты иранских спецслужб вербуют в социальных сетях граждан Израиля для выполнения задач, которые могут нанести ущерб безопасности еврейского государства. Об этом заявило издание The Jerusalem Post.

По данным Службы общей безопасности Израиля (Шабак), контрразведка Израиля обнаружила и отследила большое количество фейковых аккаунтов в соцсетях, предлагавших израильтянам выполнить «интересную и увлекательную» работу за достойную оплату.

Многие граждане не просто проигнорировали данные предложения, но и обратились в компетентные органы.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась из-за нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство.

Ранее Иран попросил у России современное оружие из-за возможной войны с Израилем.