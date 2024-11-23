Семеро человек похитили 16-летнего подростка и заставляли его пить мочу

Во Франции молодые люди похитили подростка, чтобы издеваться над ним на камеру. Об этом пишет Paris Match.

По данным полиции, 10 ноября в коммуне Булонь-Бийанкур был похищен 16-летний подросток. Злоумышленники выманили жертву из дома, пригласив его от имени девушки на свидание, а затем схватили и посадили в подвал, где подвергли жестоким издевательствам и унижениям. Мучители били юношу железным прутом, заставляли его пить мочу, раздеваться и танцевать для них. Кроме того, они обрили пострадавшего и записывали все это на видео. На записи слышно, что они требуют от жертвы €4 тыс. Раненого юношу заметил на улице прохожий, который обратился в полицию.

На днях семеро человек, в том числе четверо несовершеннолетних, были задержаны по подозрению в причастности к инциденту и уже предстали перед судом, который заключил их под стражу. Задержанным предъявили обвинение по нескольким статьям, включая незаконное лишение свободы с применением пыток или актов варварства, групповом сговоре, похищении и изнасиловании. Мотивы нападавших еще предстоит выяснить.

Ранее в Кемерово девочки окружили подростка, залили его перцовкой и поставили на колени.